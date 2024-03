VIDEO | Concorso della guardia di finanza per 16 ufficiali, l'invito del comandante Caputo ai giovani: "Siete una risorsa"

L'impegno a far sì che qualcuno degli ufficiali arrivi nel comando di Pescara è totale, ma soprattutto dal comandante provinciale della guardia di finanza Antonio Caputo l'invito è ai giovani perché partecipino al concorso per entrare a far parte delle fiamme gialle: 16 i posti a disposizione con lo stesso che chiuderà i battenti alle 12 del 27 febbraio.

“Per loro – spiega – ci sarà la possibilità di entrare a far parte della guardia di finanza e vestire le fiamme gialle che ho sulla mia divisa”. Si tratta, prosegue entrando nel dettaglio, di un concorso per ufficiali nel ruolo tecnico-logistico-amministrativi. Nello specifico otto di quegli ufficiali saranno chiamati a operare nel settore telematico, quattro nelle infrastrutture e quattro nella sanità.

“Abbiamo bisogno di informatici perché le sfide che siamo chiamati ad affrontare giorno per giorno richiedono un elevatissimo livello di conoscenza di sistemi telematici – sottolinea il comandante -. Ormai le più grandi frodi e i più grandi crimini passano anche attraverso canali digitali. La società si è digitalizzata – ribadisce – quindi i fenomeni illeciti passano per questi canali. Abbiamo bisogno di specialisti del settore”. L'occasione per Caputo per ricordare come oggi il classico “follow the money” passi per flussi internazionali che transitano telematicamente e ricordare tra le tante operazioni condotte quella sulla Blockchain che ha portato i militari fino in Lituania dove “abbiamo scoperto operazioni di training in Bitcoin che sono una grande sfida perché questa è una modalità per nascondere l'illecita provenienza del denaro”.

Molto importanti, riprende quindi il comandante provinciale, anche gli altri ruoli nelle infrastrutture che rappresentano “la benzina” della gdf, sottolinea, e nella sanità “perché – dice ancora – dobbiamo essere dobbiamo stare in salute e curare i nostri militari perché possano svolgere al meglio il servizio”.

Al concorso possono quindi partecipare i cittadini italiani che dal primo gennaio 2024 abbiano compiuto i 32 anni, possiedano le lauree specialistiche, magistrali o titoli equipollenti (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle cosiddette lauree triennali o di primo livello) in discipline attinenti alla specialità per la quale si concorre. Ad esempio, spiega ancora Caputo, “per gli esperti della sanità è necessaria anche l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, mentre per il settore infrastrutture l'abilitazione all'esercizio della professione”.

La domanda può essere fatta esclusivamente online nella pagina “Concorsi” del sito della guardia di finanza (questo il link da cui si accede) dove si possono trovare le informazioni complete sul bando.

I concorrenti, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, devono munirsi di uno degli strumenti di autenticazione quali il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o il Sistema di identificazione digitale “Entra con Cie” con l’impiego della carta d’identità elettronica rilasciata dal Comune di residenza.

“Ci sarà quindi una prova preselettiva – spiega ancora il comandante provinciale – composta da cento domande a risposta multipla e dunque logico-matematica e di cultura, le visite e i test attitudinali per verificare che la persona abbia le caratteristiche necessarie a entrare nel corpo”. Quindi la prova orale e, all'esito se ritenuti idonei il corso in accademia. Insomma una selezione “seria e dura che permetterà di individuare le persone più preparate”, sottolinea.

“I giovani sono la nostra risorsa, la vera prospettiva di sviluppo”, rimarca Caputo che nel ribadire che si tratta di un concorso importante, si rivolge proprio ai giovani perché partecipino. “Far parte delle fiamme gialle significa avere sulle spalle una grande tradizione. Quest'anno compiamo 250 anni dalla fondazione avvenuta nel 1774. Abbiamo tradizione e spalle forti, ma siamo sempre protesi verso il futuro e le nuove sfide. Chiedo ai ragazzi di accompagnarci in queste nuove sfide che sono fondamentali per lo sviluppo del Paese e per poter essere al servizio della collettività che è il nostro compito”.

Una battuta gliela chiediamo infine sull'Abruzzo che “come tutte le Regioni del Paese non è scevro fa fenomeni illeciti. Il nostro compito è tenere alta la guardia e questo significa proteggere il territorio dalle infiltrazioni della criminalità organizzata e fenomeni illeciti al fine di proteggere gli operatori economici che operano nel rispetto delle leggi e i cittadini”. A questi ultimi rivolge l'ultimo invito e cioè quello di “denunciare. Il loro ruolo è un ruolo di collaborazione attiva”.

