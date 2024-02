VIDEO | Collaudo viale Marconi, il candidato sindaco Costantini: "Possibile danno erariale, subito una commissione d'indagine"

“Abbiamo esaminato gli atti di collaudo e abbiamo già preso una decisione sul piano amministrativo: richiedere al consiglio comunale l'istituzione di una commissione speciale di indagine destinata e incaricata di verificare non solo le manchevolezze, le incongruenze e magari anche gli sperperi di denaro pubblico su viale Marconi, ma che indaghi anche su tutti i progetti e gli appalti gestiti dall'ex dirigente Fabrizio Trisi in un anno o due anni perché partiamo dal presupposto che quello che accaduto in viale Marconi possa essere ragionevolmente accaduto anche in altre realtà. Se la maggioranza non votasse la delibera si prenderà una responsabilità politica molto grande”.

Il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini insieme a tutte le opposizioni chiede “un'operazione verità”su viale Marconi e su tutti gli appalti gestiti dall'ex dirigente del settore Lavori pubblici coinvolto nell'inchiesta Tana delle Tigri. Se sul collaudo di viale Marconi l'opposizione non discute il punto di vista tecnico, è su quello economico che punta l'attenzione dato che, afferma, “il collaudatore ha rilevato che tutto quello che era stato denunciato in questi anni da cittadini, commercianti, esercenti e dai noi stessi era fondato. Ci sono migliorie che l'impresa si era impegnata a realizzare che non sono state realizzate, ci sono operare realizzate male, ci sono interventi che si sono ammalorati in soli 15 mesi, mi riferisco ad esempio alla segnaletica orizzontale e i tombini sprofondati. Tutto questo ha comportato una liquidazione in eccesso in favore dell'impresa di quasi 300mila euro (nello specifico 271mila 646,70 euro). L'esito del collaudo sul piano amministrativo è quindi che l'esito dei lavori affidati dal dirigente finito agli arresti per lo scandalo della cocaina, rendendo Pescara tristemente famosa in Italia, ha prodotto un eccesso di liquidazione”.

Costantini: "Il sindaco ha sbagliato tre volte, ora vogliamo la verità e che la sappia la corte dei conti"

“Questo – prosegue Costantini – ci induce a ritenere che il sindaco abbia sbagliato tre volte: quando ha modificato il progetto originario che ha ereditato dal centrosinistra inserendo con apposita variante una seconda corsia in sede protetta dei bus, cosa che ha comportato la scomparsa di decine e decine di parcheggi che erano già pochi; ha sbagliato perché si è affidato a un dirigente di cui tranne lui nessuno avrebbe potuto fidarsi, e ha sbagliato perché ha consentito che all'impresa fosse liquidato un eccesso rispetto alle spettanze effettive”.

Quindi la proposta di delibera per istituire la commissione d'indagine sugli appalti assegnati sotto la dirigenza di Trisi. Al consiglio comunale, spiega il candidato sindaco, “chiederemo di inviare la delibera alla corte dei conti perché non è certo che gli oltre 270mila euro il bilancio del Comune li potrà recuperare, e andremo alla ricerca di altre perdite eventuali o potenziali che potrebbero essersi determinate in altri contratti. Le perdite sul contratto ci sono e credo – incalza – che tra i compiti di un consigliere comunale ci sia anche quello di esercitare un'attività di indagine di controllo sull'attività degli uffici e dell'amministrazione. Mi auguro che tutti la voteranno. Poi ovviamente le commissioni speciali di indagine si concludono con due relazioni, una di maggioranza e una di opposizione. Noi abbiamo messo come data finale il 10 di aprile per fare in modo che in due mesi la commissione possa lavorare celermente. Vogliamo sapere la verità e che la sappia la corte dei conti perché e a questa compete l'azione di recupero del danno erariale che con ogni probabilità si è determinato”.

“Da una parte c'è l'attività inchiesta della procura e noi non c'entriamo, ma ci sono anche le questioni amministrative. L'integrità del bilancio del comune che rappresenta la cassaforte dei soldi che arrivano da cittadini con le loro tasse è prioritaria non solo per consiglieri di opposizione, ma anche di quelli di maggioranza”, ribadisce.

Subito il ripristino della natura promiscua di una delle due corsie dei bus e un percorso condiviso con i cittadini per la viabilità”

Sebbene dal punto di vista tecnico il collaudo ora ci sia, il Comune come annunciato da diversi giorni a mezzo stampa avrebbe l'intenzione di modificare la viabilità su viale Marconi a cominciare dal ripristino dei parcheggi. Costantini da parte sua con quella che è la coalizione che lo sosterrà alle elezioni, ha già “le idee molto chiare” su quello che ha intenzione di fare sull'arteria stradale qualora fosse eletto.

“Ripristineremo immediatamente la natura promiscua di una delle due corsie in sede protetta come previsto dal progetto originario così da recuperare diverse decine di parcheggi che saranno comunque pochi, e già da domani – conclude – inizieremo un'attività di coinvolgimento delle attività commerciali e dei cittadini attraverso gli strumenti di partecipazione per fare in modo che la nostra proposta del sistema di mobilità di Porta Nuova, non sia la nostra ma quella di tutti e cioè oggetto di un percorso di condivisione di operatori economici e famiglie”.

Alla conferenza stampa del candidato sindaco hanno partecipato i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro (capogruppo), Marco Presutti, Stefania Catalano e Francesco Pagnanelli, il consigliere comunale della lista Sclocco sindaco Mirko Frattarelli, i consiglieri comunali M5s Paolo Sola e Massimo Di Renzo, e le due attiviste dell'associazione Radici in Comune Fabiana Tenerelli (che è anche portavoce del comitato Salviamo viale Marconi) e Simona Barba (che è anche componente del direttivo della sezione locale di Italia Nostra).

