Campionato italiano di beach volley under 16 e under 18, la Sirdeco conquista tre ori

La Sirdeco Pescara sugli scudi a Beinasco per la prima tappa del campionato italiano di beach volley nelle categorie under 16 e under 18, dove ha conquistato tre ori: il primo posto femminile u18 con Daria Castaldi e Valeria Priore, il primo posto maschile u18 con Pietro Donatelli e Matteo Iurisci, il primo posto maschile u16 con Marco Di Felice e Gianmarco D'Angelo.



Inoltre la Sirdeco può vantare anche un terzo posto nel maschile u18 con Daniele Carinci e Alessandro Di Felice. Risultati decisamente importanti per la squadra pescarese. Ricordiamo che nei giorni scorsi, sempre in tema di beach volley, Montesilvano ha ospitato la tappa Gold del campionato italiano assoluto Gold (7-9 luglio) e delle categorie under 18 (3-4 luglio) e under 20 (5-6 luglio).