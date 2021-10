A Pescara il 1° torneo internazionale di pugilato femminile Elite intitolato a Gabriele d’Annunzio

Pugilato femminile di alto livello tecnico sabato e domenica a Pescara, 30 e 31 ottobre. Il “Boxing Team Simone Di Marco”, in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana, ha infatti organizzato il 1° torneo internazionale di pugilato femminile Elite intitolato a Gabriele d’Annunzio, in onore del Vate e della Città di Pescara, a cento anni dal Premio “Atleta dell’Anno” del quale il Vate fu insignito nel 1921 dalla Gazzetta dello Sport.

L'appuntamento sportivo sarà in forma di Trial Match tra le Nazionali Elite di Germania, Polonia e Italia. Sono diverse le atlete punta in competizione: nella Nazionale azzurra saranno presenti la Campionessa del Mondo 2016 Alessia Mesiano, la Campionessa Europea U22 2021 Sirine Caraabi, Assunta Canfora, argento ai Giochi Europei 2019, e Roberta Bonatti, Medaglia di Bronzo agli Europei 2019.

"Credo che questa sia un’opportunità per tanti ragazzi - ha affermato il responsabile tecnico del Boxing team, Simone Di Marco - che possono trarre ispirazione da queste campionesse per abbracciare la noble art e cercare di seguirne le orme. Per quanto mi riguarda sono grato al Comune, alla Regione e al Coni che ci hanno sostenuto nell’organizzare questo torneo che rinverdisce la nostra tradizione in questo sport".

"L’auspicio è, e penso che si possa fare, quello di inaugurare la prima edizione di un torneo che possa però proseguire anche nei prossimi anni - ha aggiunto l’assessore allo sport Patrizia Martelli - Dobbiamo ricordare che d’Annunzio non era solo un intellettuale, un soldato e uno scrittore, ma era anche un grande cultore dello sport e la sua prima passione era proprio il pugilato. Come amministrazione comunale, siamo e saremo quindi sempre al fianco di Simone Di Marco visto anche l’importante profilo sportivo che riesce a divulgare".

La cerimonia d'apertura dell'evento si svolgerà nella sala consiliare del Comune sabato mattina alle 9.45, mentre le competizioni avranno luogo sia sabato che domenica, dalle ore 15.30, nell'impianto della Sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Pescara, alla Scuola di Controllo del Territorio della Polizia di Stato. Previsto anche uno spazio artistico riservato alla voce e alla musica di Marcello Sacerdote, attore e musico della cultura popolare abruzzese, che renderà omaggio al Vate e alla figura femminile in terra d’Abruzzo.