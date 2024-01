Pallanuoto, inarrestabile Pescara: è vittoria anche contro la Libertas Roma

Quinta vittoria consecutiva per la Pescara Pallanuoto che batte la Libertas Roma 10 a 4. Una partenza a dir poco convincente quella squadra di mister Malara che in altrettante giornate disputate nel girone 3 del campionato di serie B maschile continua a portare a casa risultati importanti.

Nessuna esitazione in quest'ultima partita con il Pescara che ha dimostrato di aver gestito con grande attenzione quei problemi di troppo emersi negli ultimi due matc e così, grazie anche al poker siglato da Bartocci e a un Prosperi di nuovo insuperabile, i biancazzurri si confermano al comando della classifica, con un percorso fin qui perfetto.

In apertura segnano Giordano e Barchiesi. Russo e ancora Giordano danno il primo colpo alla sfida nel secondo parziale. Dopo l'intervallo lungo Barchiesi prova a rimettere in gara i suoi, ma i tre gol di Bartocci e la marcatura di Micheletti spengono le velleità della Libertas Roma, che nel finale di frazione va in rete di nuovo con Barchiesi. Nell'ultimo tempo Cunko e Bartocci chiudono la contesa, prima delle firme di Petrini e Micheletti.

“A differenza delle altre partite, oggi la squadra è riuscita a gestire ottimamente la gara, sia in

attacco che in difesa, dall'inizio alla fine - sottolinea al termine Paolo Prosperi, tra i migliori in vasca - Cerco di dare sempre il meglio per aiutare il gruppo a raggiungere la vittoria. Devo dire che tutti stanno facendo la loro parte, l'impegno non manca mai. Siamo uniti e questo in acqua si vede”.

“Abbiamo vinto 10-4 – conclude parlando dell'ultimo risultato -, ma nella prima parte la partita è stata combattuta, forse anche più combattuta di altre. Certo è che vogliamo far bene e arrivare in altro”.