La Pescara Pallanuoto scende il poker: vittoria anche contro la Roma Vis Nova

Quarta vittoria consecutiva nel girone 3 del campionato di Serie B di pallanuoto per il Pescara N e PN che supera la Rn Roma vis Nova a Monterotondo 13 a 12

Un'ottima prova per i primi tre tempi, che hanno portato i biancazzurri sul più6, prima di subire il rientro degli avversari, arginato dal gol della sicurezza segnato da Cunko. Bene davanti, con un Micheletti scatenato, autore di una cinquina. Meno nella fase difensiva, dove in in più di una circostanza è stato il portiere Prosperi a metterci una pezza. Quel che conta però sono i tre punti, che si aggiungono alla classifica del Delfino, sempre in vetta.

Segna Marlin, poi vanno in gol Giordano, due volte Micheletti, ancora Marlin, Ruzante, De Vincentiis e Russo. Nel secondo tempo doppietta di Cunko, poi reti di De Simone e Cerasoli. Dopo l'intervallo arriva la doppietta di Micheletti con in mezzo il centro di Bartocci. Poi gol di Mocavini,

Di Corato e Cicchetti, De Vincentiis, Di Corato e Micheletti. Nell'ultimo parziale va in rete Maurizi e due volte Di Corato. Il Pescara sbaglia due rigori, De Simone sigla il meno uno, ma Cunko la chiude.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi - dice al termine della partita mister Malara -. La squadra si è espressa bene per tre tempi, soprattutto in attacco. Dietro abbiamo fatto errori individuali che poi incidono sul collettivo. Nel finale abbiamo sbagliato molto e la squadra ha dovuto sopperire anche all'espulsione di Giordano. Episodi che ci potevano ammazzare, invece siamo stati bravi a rimanere

in gara e andarla a chiudere”. “Voglio sottolineare la prestazione di Prosperi – conclude - che ci ha salvato in più occasioni. In difesa però dobbiamo crescere”.