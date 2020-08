Altro rinforzo nel Pescara Basket, Davide Pucci sarà il cambio degli esterni [FOTO]

Altro rinforzo nel Pescara Basket, con Davide Pucci che sarà il cambio degli esterni. Il play-guardia di 190 centimetri, classe 1998, è nato proprio a Pescara, dove ha mosso i primi passi con la palla a spicchi per poi essere prelevato dalla Stella Azzurra Roma, uno dei migliori settori giovanili d’Italia e d’Europa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Versatile e capace di ricoprire indifferentemente i ruoli di playmaker e guardia, sia in attacco sia in difesa, nonostante la giovane età Davide può vantare già una certa esperienza anche in categorie superiori. Pertanto il Pescara Basket ritiene che il giocatore sarà una risorsa importante dalla panchina per coach Vanoncini.