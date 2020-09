Nuoto, Carpente denuncia: "Un paio di piscine sono ancora chiuse"

Brutte notizie dal mondo del nuoto, con Carpente che denuncia che un paio di piscine sono ancora chiuse. Il presidente della Fin Abruzzo, da poco rieletto, fa il punto della situazione al termine della stagione estiva e in vista della fine di un 2020 che è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria del coronavirus e dal lockdown:

"A livello di impiantistica - dice Carpente - non abbiamo registrato problemi particolari. Ovviamente le restrizioni anti Covid hanno influito sulle attività. Devo rimarcare che la situazione economica dei gestori degli impianti sta ancora risentendo, e non poco, di quello che è accaduto da marzo scorso, con i gestori che hanno dovuto sostenere grossi sacrifici economici per garantire la manutenzione degli impianti, nonostante la chiusura degli stessi".

Per il presidente regionale della Fin, "le conseguenze di quanto accaduto le stiamo ancora pagando", per cui l'augurio "è quello di poter superare gradatamente le difficoltà". Ad ogni modo, "ad eccezione di un paio di impianti tutte le altre piscine della regione sono aperte, con le attività in svolgimento sempre con il rispetto delle norme anti Covid 19".