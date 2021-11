Mattia Giansante riconfermato all’unanimità presidente dello Sci Club Aterno [FOTO]

Il 35enne Mattia Giansante è stato riconfermato all’unanimità, per il quadriennio 2021-2025, presidente dello Sci Club Aterno. Lo affiancheranno alla vicepresidenza Maria Antonietta Falasca (vicario) e Federica Camplone, oltre al segretario Giuseppe Di Bucchianico: “Quella che sta per iniziare – sottolinea il presidente Giansante – sarà la stagione della ripartenza, dopo più di un anno in cui si sono potuti allenare solo gli agonisti. Il nostro obiettivo è tornare a coinvolgere tanti bambini e adulti dell’intera area metropolitana Pescara-Chieti che non hanno mai approcciato gli sport invernali e che vogliono per la prima volta scoprire questo meraviglioso mondo. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma ufficiale della stagione sociale 2022, che ci vedrà promotori di tante attività: dalle settimane bianche alla scuola di sci e di snowboard per adulti e bambini, dai corsi di agonismo al freeride”.

Nell’ultima assemblea dell’associazione sportiva di Pescara è stato eletto il nuovo consiglio direttivo: i consiglieri Elena Di Benedetto, Stefano D’Incecco, Gianpiero Cognetti, Claudio Pierangelo, Luigi Renzetti e Paolo Viesti (direttore tecnico); il direttore sportivo Gianluca Tuttopetto; il responsabile sci alpinismo Gianluca Camplone; i revisori dei conti Rocco Santarelli (presidente del Collegio), Massimo Gasbarri e Rocco Natale; i probiviri Generoso Imbriani (presidente del Collegio), Eugenio Amoroso ed Emilio Di Peco.