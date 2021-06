Fortitudo Roma-Pescara Basket, è il giorno di gara 2

Dopo aver conquistato gara 1 in casa contro la Fortitudo Roma, è il giorno di gara 2 per la Pescara Basket, che stavolta va a fare visita ai capitolini. Si gioca stasera, alle ore 20.30, all’Arena Altero Felici di Roma, agli ordini dei signori Pisetta di Roseto degli Abruzzi e Gai di Roma. Così coach Vanoncini presenta il match:

“È una grandissima occasione che ci siamo costruiti con il cammino finora grazie alla vittoria di giovedì scorso. Sappiamo perfettamente che la Fortitudo Roma è una squadra molto forte, avendo dimostrato sul campo tutto il suo valore, e giocando da loro la gara sarà molto difficile, ma i miei ragazzi sono pronti all’idea di compiere quella che sarebbe una vera e propria impresa ed è con questo spirito che affronteremo gara 2”.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Pescara Basket e su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre, a partire dalle ore 20.25 circa e con il commento di Mirko De Luca. C'è in palio la promozione in Serie B, e quindi bisogna lottare fino alla fine.