Milleseicento giovani atleti in città per le finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera

Pescara capitale nazionale dell'atletica leggera giovanile grazie alle finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera. L'evento, che si terrà dal 29 maggio al primo giugno, è stato presentato questa mattina 26 maggio in Comune rendendo noto il programma delle finali alla presenza dell'assessore allo sport Patrizia Martelli, del presidente della commissione sport Adamo Scurti, e il coordinatore regionale di educazione fisica Antonello Passacantando

Una manifestazione voluta dall’ufficio sport della direzione per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Miur, in collaborazione con Fidal, Coni e Cip, sapientemente organizzata dall'ufficio scolastico regionale di educazione fisica Abruzzo.

Sono 1.600 gli atleti in gara in arrivo da 20 regioni d’Italia (in realtà 21 perché Trento e Bolzano contano come due regioni distinte), con circa 50 titoli in palio. Domenica 29 maggio dalle 18,30, in piazza della Rinascita,si svolgerà la cerimonia d’apertura che culminerà con l’accensione della fiaccola olimpica prevista con l’arrivo dei tedofori (in caso di avverse condizioni meteorologiche l’evento si svolgerà al PalaRigopiano). Tutte le gare avranno luogo allo Stadio Adriatico dal 30 maggio al I giugno. La particolarità di questa edizione, che torna dopo due anni di stop, è la presenza di una rappresentativa di cadette e cadetti Ucraini (nati nel 2008, 2009, 2010) iscritti alla scuola media superiore di I grado d’Abruzzo. L'assessore Martelli ha commentato:

"Si tratta dell’ennesimo appuntamento di grande rilievo per la città di Pescara dopo Giro d’Italia, il Beach Race di Sup e il Vivicittà. È una manifestazione importantissima proprio perché rafforza ulteriormente il binomio tra sport e scuola. Noi abbiamo detto subito “sì” quando ci è stato proposto questo evento. Come amministratore, al fatto sportivo non posso non collegare la riflessione sul peso che i Campionati studenteschi avranno in termini di promozione e di immagine per la nostra città Gli atleti saranno circa 1600, ma se contiamo tecnici, dirigenti e famiglie il movimento sarà ben più significativo. Aspettiamo dunque tutti alla cerimonia inaugurale."

Passacantando ha evidenziato come Pescara si confermi una città a vocazione sportiva e in particolare amata dall'atletica leggera:

"Nessuna regione in Italia ha mai raggiunto il risultato di organizzare ben 16 finali nazionali in nove anni, tra cui due campionati mondiali. Ringrazio quindi il sindaco e l’amministrazione di Pescara, ma anche la Fidal, il Coni e il Cip. I campionati studenteschi sono da sempre un’ottima occasione per far emergere il talento e le qualità di volti nuovi nel panorama giovanile. È il caso ricordare, infatti, che il primo posto nella finale regionale consente l'accesso ai Giochi sportivi studenteschi e la possibilità di partecipare ai campionati Italiani d’atletica leggera (categoria allievi studentesse e studenti di scuola media superiore di II grado nati nel 2005, 2006, 2007)."

Scurti aupsica che la manifestazione possa avere un grande valore educativo al di là della competizione sportiva:

"Ci tengo particolarmente a sottolineare questo perché lo sport è uno strumento preferenziale di comunicazione e di crescita; a maggior ragiome mi auguro che l’esperienza di Pescara possa restare nella mente e negli occhi di tutti quegli studenti che raggiungeranno l’Abruzzo. Che la festa abbia inizio."

Il programma: domenica 29 maggio cerimonia di apertura in Piazza Salotto, Pescara ore 18.30; lunedì 30 maggio inizio gare – sessione mattutina ore 9.00, gare – sessione pomeridiana ore 15.15; martedì 31 maggio gare – sessione mattutina ore 9.30; gare – sessione pomeridiana ore 15.15; mercoledì primo giugno gare finali dalle ore 8.30 alle 13.00, visita culturale in città dalle 16.00 alle 19.00