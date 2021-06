Tutto pronto per la finale del primo torneo di calcio camminato

È prevista oggi pomeriggio, sabato 19 giugno, alle ore 18, la finale del primo torneo di calcio camminato.

L'ultimo atto del “Memorial Adriano Napoli” organizzato dalla Uisp è in programma al NikiBeachClub in via della Riviera 104 a Pescara.

Si sfideranno alle ore 17, la squadra del Cral Poste contro la Rappresentativa Uisp e alle ore 18 le squadre A e B della Asd Uguali nello Sport Giuliano Visini.

Alle ore 18:45 l’attesa gara per l’assegnazione del primo e secondo posto del torneo: i Vigili del fuoco contro Cral Regione Abruzzo. A seguire, alle ore 18:45 circa la premiazione ufficiale con la cerimonia di chiusura del torneo e la consegna dei premi che andranno a tutte le squadre partecipanti e al capocannoniere del torneo. Saranno presenti, oltre a rappresentanti della Uisp, organizzatrice del torneo, Tiziana Di Paolo, vedova di Adriano Napoli a cui il torneo è dedicato e l’assessore Nicoletta Di Nisio che ha sostenuto l’iniziativa.

Il calcio camminato è nuova disciplina che ha interessato e coinvolto tantissimi sportivi che si dedicano ora al calcio camminato (walking football): una disciplina sportiva con regole “particolari” che unisce alla gara, la socializzazione, l’aggregazione e anche tanto divertimento sia per chi la pratica sia per chi vi assiste. Il calcio camminato, infatti, è una competizione del tutto particolare con regole che consentono di praticare questa disciplina a tutti, anche a chi non è giovanissimo. La regola principale è non correre (valgono le regole della marcia, non possono essere staccati contemporaneamente entrambi i piedi da terra) e sono vietati i contrasti. Il pallone, a rimbalzo controllato, inoltre, non può alzarsi sopra il metro e cinquanta di altezza da terra. Questa pratica è nata in Inghilterra nel 2011 per consentire a chi conduce una vita sedentaria o è sovrappeso un’attività sicura e salutare. Il calcio camminato, infatti, è per uomini e per donne, perché tiene conto dei limiti fisici e dell’età. La regola principale è che non si può correre. Appena l’arbitro si accorge di questo viene fischiato un fallo e un calcio di punizione per la squadra avversaria. Il pallone non può superare il metro e mezzo di altezza e non è possibile intervenire in scivolata. Contrasti non sono consentiti. Il tutto è molto intelligente. Tutto questo serve per evitare infortuni, traumi e consentire anche a chi ha qualche difficoltà motoria di giocare e di divertirsi.

I tempi: di norma due di 15 o 20 minuti e si gioca sei contro sei. In sostanza passaggi rasoterra, dai e vai. Chi ha i piedi 'buoni' è avvantaggiato rispetto a chi ha meno tecnica individuale. Saper usare entrambi i piedi in sostanza è un plus. L’importante comunque è divertirsi. Il calcio camminato fa bene anche alla salute.