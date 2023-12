In Comune la 27esima edizione della Festa dello Sport

Parata di stelle nella sala consiliare del comune di Pescara nel giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre) con inizio alle ore 10:30 per la 27esima edizione della Festa dello Sport curata dalla redazione del periodico "Cronache Abruzzesi" e dall'assessorato allo sport. Campioni italiani, europei e mondiali che hanno dato lustro alla nostra regione nelle rispettive discipline d'appartenenza saranno attenzionati nel corso di una interessante iniziativa, alla presenza delle massime autorità civili e politiche.

Lo spettacolo sarà presentato dal giornalista Paolo Minnucci e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli supportati da alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico come Shara De Petra, Robmariel Belen, Sara Hazzi e Giorgia Martinelli. Tra i premiatori ci saranno il sindaco Carlo Masci, l'on. Guerino Testa, il giudice Camillo Romandini, i professionisti della sanità Alessandro Della Sciucca e Gustavo Velasquez, ed alcuni giornalisti sportivi.

Nell'elenco dei premiati figurano, tra gli altri, il Pineto calcio per la storica promozione in serie C, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio corsa Asja Varani (foto), la Polisportiva Amicacci per il primo scudetto vinto nel basket in carrozzina e per il giornalismo sportivo Massimo Profeta di Rete 8. "Torniamo ad ospitare volentieri la Festa dello Sport nella sala consiliare perchè crediamo nei suoi valori - ha spiegato l'assessore allo sport, Patrizia Martelli- la nostra città è un punto di riferimento con tanti atleti che si sono messi meritatamente in evidenza". L'ingresso è libero.