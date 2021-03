Elezioni della Federazione Pallavolo, Fabio Di Camillo confermato presidente [FOTO]

Al mattino si è tenuta l’assemblea regionale per l’elezione del presidente, dei consiglieri e del revisore del comitato regionale Abruzzo, mentre nel pomeriggio c'è stata l’assemblea nazionale in streaming di società, atleti e tecnici

Ora c'è l'ufficialità: Fabio Di Camillo è stato confermato presidente della Fipav Abruzzo (federazione pallavolo) per il quadriennio 2021-2024. Al suo fianco lavoreranno Roberto Esposito, Maria Leone, Carlo Marini, Aniello Papa, Alberto Valente e Marco Zulli. Revisore dei conti: Daniela Andreacola. L'elezione si è svolta ieri, 7 marzo, al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano.

