Il giovane velista pescarese Domenico Lamante secondo assoluto all'Italia cup laser radial dell'isola d'Elba

La competizione riservata agli under 17 si è svolta all’Isola d’Elba dal 14 al 16 Maggio ed ha visto salire sul secondo gradino del podio assoluto il 16enne pescarese

Ancora un eccellente risultato per il giovane talento pescarese della vela Domenico Lamante, che nel fine settimana appena concluso ha conquistato il secondo posto assoluto all'Italia cup Under 17, competizione che si è svolta all'isola d'Elba dal 14 al 16 maggio.

In acqua i migliori velisti della classe laser radial, con condizioni meteo differenti e che hanno messo alla prova le capacità di tutti gli atleti, con temperature non primaverili. Sei le prove svolte, con Lamante che si era già messo in evidenza nelle precedenti tappe della competizione ad Andora e Formia con un primo e secondo posto, penalizzato da alcuni salti di vento nell'ultima giornata che gli hanno impedito di conquistare il primo posto, ottenuto da Lorenzo Predari.

Il 16enne è stato convocato per uno stage della Nazionale sul lago di Garda dove si confronterà con i migliori atleti italiani laser, come ha dichiarato l'allenatore Marco Dainese della classe Laser della Lega Navale Italiana:

“Domenico è un esempio di grande dedizione allo sport. Come tutti i ragazzi della sua età è impegnato seriamente nel percorso scolastico e alternare tanti allenamenti allo studio non è facile. Sta inoltre portando tanto risalto anche alla città di Pescara, infatti è candidato al premio velista dell’anno della Federazione Italiana Vela"

Complimenti anche a Claudia Sofia ed Emma Venditti che hanno partecipato alla regata classe laser 4.7 con notevoli miglioramenti.