La Dannunziana Volley School presente alla partenza del campionato di serie B2 femminile

La Dannunziana Volley School sarà presente alla partenza del campionato di serie B2 femminile. La decisione di partecipare a un torneo nazionale è la normale evoluzione di un percorso iniziato due anni fa. Il nuovo progetto sportivo, iniziato con le annate comprese tra il 2003 e il 2006, è volto a dare l’opportunità alle ragazze di migliorarsi facendo esperienza in campionati più competitivi e difficili.

E tale progetto prevedeva, dopo il campionato di Serie C terminato in semifinale e la vittoria di tutti i titoli provinciali e regionali nella stagione appena conclusa, l’acquisizione dei diritti di serie B2 per la stagione 2021/22. Il sodalizio pescarese li ha acquisiti e così adesso, entro la fine della prossima settimana, sarà comunicata dalla Fipav la composizione del girone in cui verrà inserita la squadra pescarese, composta per la maggior parte da giocatrici che provengono dal settore giovanile locale.