Il Club Aquatico affronta la Jesina, Magnante suona la carica: "Fare il massimo"

Una partita giocata e un pari, poi la sosta e quindi ecco che il Club Aquatico Pescara è pronto nuovamente a scendere in acqua. Lo farà domenica 21 marzo alle ore 13 contro la Jesina. Uno dei giocatori più esperti, Riccardo Magnante, suona la carica ai suoi compagni:

"La partita d'esordio contro il President Bologna l'abbiamo messa in archivio, un pareggio ottenuto contro una squadra secondo me di alto livello. Ora testa e corpo al match contro la Jesina, con l'obiettivo di fare il massimo anche a livello di punti. In queste settimane abbiamo lavorato bene e, grazie al coach Paolo Bocchia, stiamo cercando di limitare al massimo gli errori. Per il resto siamo un gruppo molto affiatato, ci conosciamo bene e stiamo bene insieme. Con questi presupposti faremo un buon campionato".