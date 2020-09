Carpente fa il bis: riconfermato presidente della Federazione Italiana Nuoto Abruzzo

Cristiano Carpente fa il bis: è stato infatti riconfermato presidente della Federazione Italiana Nuoto Abruzzo. Sarà il suo secondo mandato alla guida del comitato regionale. La votazione si è svolta a Pescara, nella sala conferenze dell’Hotel Esplanade, e ha visto l'affermazione di Carpente con 414 voti a favore e 169 contrari.

“Sono onorato e molto soddisfatto di questa riconferma”, ha affermato Carpente. “La seconda elezione dimostra il buon lavoro svolto da tutta la squadra. Abbiamo davanti un altro mandato per cui sarà centrale la coesione e la massima operatività, in particolare in questo periodo di ripresa dall’emergenza Covid-19. Ringrazio tutti per la fiducia e mi auguro che riusciremo a fare ancora grandi cose insieme”.