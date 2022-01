Viterbese - Pescara, la vigilia di Auteri: "Può essere la partita della svolta"

Il Pescara non arriva nel migliore dei modi alla trasferta sul campo della Viterbese, in programma domani pomeriggio per la 5a giornata di ritorno. Il lavoro di Auteri condizionato da Covid (out Frascatore, Cancellotti e De Risio) e mercato (Galano, Rizzo e De Marchi in partenza). “È stata una settimana particolare perché non ci siamo allenati sempre insieme con la palla per via delle vicende Covid – conferma Auteri – . Il regolamento è molto strano, però dobbiamo attenerci. A Viterbo, sarà una gara molto importante, la loro classifica inganna e stanno investendo tanto. Lavorare con il mercato in corso è assurdo, continuano a mantenere questo format”.La squadra ha trovato fiducia e solidità e il tecnico parte per la trasferta viterbese in un clima di grande consapevolezza: “Stiamo bene dal punto di vista fisico, anche chi sta a casa per il Covid continua ad allenarsi bene. La Viterbese contro di noi si giocherà tanto per cui sarà una partita dove servirà temperamento agonistico. Non lo dico tanto per dire, ma questa potrebbe essere davvero la gara della svolta per il nostro futuro”.Formazione con qualche novità: tornano Illanes e Pompetti in difesa e a centrocampo. Entrambi subito titolari. Si rivede dal 1' Memushaj in mediana, il tridente confermato: “Clemenza non partirà titolare, mentre Ferrari e Rauti dovranno dimenticare la partita in casa con il Montevarchi. Nzita dal primo minuto? E’ cresciuto del dieci per cento rispetto a qualche tempo fa, ma deve continuare a lavorare per essere al massimo. Comunque sia, avrà i suoi spazi”.Subito convocato l’ultimo acquisto Ierardi, prezioso innesto in difesa in questo momento di emergenza (manca anche Drudi dopo il trauma cranico subito contro il Montevarchi domenica scorsa). “E’ un giocatore pronto, ha giocato sempre e si deve solo inserire nei nostri meccanismi”, le parole di Auteri sull’ultimo arrivato.Lista dei convocati ristretta questa settimana: “I convocati sono 18, mancano i positivi al Covid e i giocatori in uscita. Sono fuori anche Chiarella e Drudi”.