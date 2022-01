Viterbese - Pescara, le ultime

Domani pomeriggio in trasferta sul campo della Viterbese, ore 14:30, diretta su Eleven Sports e Sky Sport (canale 253 e 484 d.t.), il Pescara cerca di allungare la strascia di risultati positivi nonostante le assenze.

Auteri dovrà rinunciare a tre giocatori risultati positivi al Covid in settimana: Frascatore, Cancellotti e De Risio (oltre ad un membro dello staff). Out anche Mirko Drudi dopo il trauma cranico subito domenica scorsa contro il Montevarchi.

Il tecnico siciliano ritrova però Illanes e Pompetti dopo la squalifica. Il regista pescarese sarà affiancato da Memushaj. Zappella dal 1′ sulla fascia destra. In attacco confermato il tridente Rauti-Ferrari-D’Ursi. Prima convocazione per l'ultimo acquisto, il difensore Ierardi, arrivato nei giorni scorsi in prestito dal Vicenza. Intanto Rizzo ha trovato l'accordo con il Messina: nelle prossime ore il suo trasferimento diventerà ufficiale. Per Rizzo 12 presenze e 4 giornate di squalifica dopo la rissa contro la Lucchese all’Adriatico. La società adesso cercherà un sostituto a centrocampo nelle ultime ore di mercato.

Oggi la seduta di rifinitura e la conferenza stampa pregara di Gaetano Auteri.