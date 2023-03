Verso Catanzaro - Pescara: Zeman sfida il tabu Vivarini

Zeman contro il tabu Vivarini. Nei tre i precedenti tra il boemo e il tecnico abruzzese neopromosso in B, tre i successi del tecnico di Ari. I due allenatori si sono incrociati una volta in B (Empoli-Pescara 3-1, 24 ottobre 2017) e due in C, nella passata stagione (Catanzaro-Foggia 2-0, 5 dicembre 2021, esordio di Vivarini sulla panchina calabrese, e Foggia-Catanzaro 2-6, 11 aprile 2022). Sarà dura anche domenica prossima al Ceravolo, alle 14:30 (gara anticipata rispetto alla data e all’orario stabiliti in precedenza dalla Lega Pro), nel giorno della festa promozione casalinga dei giallorossi. Il Pescara dovrà giocare una partita perfetta per avere la meglio della capolista che non perde in casa da quasi un anno, sperando anche di trovare un’avversaria più rilassata rispetto agli ultimi mesi. Ma dopo aver atteso 17 anni per tornare in B, i giallorossi vogliono proseguire una stagione da record e vincere ancora più partite possibili per entrare nella storia della serie C. In casa, tra l’altro, Vivarini ha una difesa imperforabile: solo 5 gol incassati al Ceravolo. Mora e compagni dovranno far valere la fame di rivalsa dopo il ko dell’andata che ha mandato in frantumi i sogni di gloria dei pescaresi, escludendo la squadra biancazzurra dalla lotta alla promozione diretta e aprendo la crisi della gestione Colombo, diventata irreversibile nei mesi successivi.



Anche a Catanzaro resteranno fuori gli infortunati Cancellotti e Gyabuaa. Vanno verso la conferma quindi due dei migliori in campo contro la Turris, Crescenzi sulla corsia destra e Kraja nel ruolo di mezzala sinistra. La difesa è ormai fatta con la coppia Brosco – Mesik e un Milani in netta crescita. A centrocampo, Palmiero sta diventando una certezza in mezzo nel ruolo di play e Rafia è in assoluto l’uomo del momento per il Delfino, con la sua classe cristallina e i movimenti sempre più giusti per fare la differenza nel calcio di Zeman. Anche in attacco iniziano ad esserci delle certezze: Merola a destra e Kolaj a sinistra stanno diventando due inamovibili del tridente del boemo. Lescano resta il favorito per una maglia da titolare, ma Vergani continua a crescere e segnare quando arrivano palloni giocabili, insidiando così il posto dell’italoargentino, protagonista comunque di una prova positiva contro la Turris, pur senza trovare il gol. Dopo la seduta di ieri a Silvi, sarà decisiva la settimana di lavoro prima di scegliere l'undici da mandare in campo a Catanzaro. L’arbitro di Catanzaro – Pescara sarà Maria Marotta della sezione di Sapri.