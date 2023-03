L'ex Pescara Vivarini in trionfo a Catanzaro: la B è sua

L'ex giocatore e allenatore del Pescara, Vincenzo Vivarini, abruzzese di Ari, realizza il suo capolavoro calcistico sulla panchina del Catanzaro. L'ex tecnico di Angolana e Francavilla ottiene l'aritmetica promozione in B battendo la Gelbison e festeggiando con cinque giornate d'anticipo nel girone C. La squadra di Vivarini è diventata irraggiungibile per i cugini del Crotone: campionato letteralmente dominato con 86 punti in 33 giornate, 27 vittorie e un solo ko finora (a Viterbo lo scorso dicembre), con 88 gol segnati e solo 13 subiti. Alla base del trionfo, anni di gavetta, centinaia di panchine alle spalle. Tutto è iniziato nel suo Abruzzo, nei campionati dilettantistici tra Francavilla, Vastese, RC Angolana e Canistro. Vittorie, come l’ultima promozione in C del Chieti nel 2010, o il trionfo sul campo alla guida del Teramo (poi annullato dalla giustizia sportiva) che avrebbe regalato al Diavolo la sua prima storica apparizione in serie B. La cadetteria, assaporata di sfuggita come vice di Aldo Ammazzalorso nel Pescara 2006/2007 di Pincione, l’ha conquistata per meriti subito dopo: Latina, Empoli, Ascoli e Virtus Entella. In mezzo, una stagione al Bari con il difficile compito di riportare in B i pugliesi reduci dalla D e dal fallimento. Nonostante qualche cocente delusione, Vivarini non ha mai perso il suo stile e la sua identità di conoscitore del calcio, motivatore e di persona perbene.

Così ha riportato Catanzaro in B, categoria dalla quale mancava dal 2004. Poi la caduta in C dei calabresi, tra sconfitte, umiliazioni e grandi aspettative mai ripagate. Fino all'arrivo del presidente Floriano Noto, nell'estate del 2017. Lì inizia la pianificazione del ritorno delle Aquile giallorosse nel calcio dei grandi. L'anno scorso a metà stagione la svolta con l’arrivo del tecnico di Ari in panchina. Con l'allenatore abruzzese, la società pianifica la stagione del grande salto. Di questo Catanzaro si parlerà a lungo nella storia di tutti i campionati di C giocati finora.

Domenica prossima al Ceravolo la festa promozione avrà come ospite d’onore proprio il Pescara di Zeman. Un segno del destino per Vivarini, che la B l’ha scoperta proprio all’Adriatico e con il biancazzurro sul petto, i colori con cui è iniziata la vita calcistica quand’era giocatore.