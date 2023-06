La Turris Val Pescara ha un nuovo allenatore

La Turris Val Pescara del patron Rudy D'Amico ha un nuovo allenatore: arriva il giovane tecnico, ex 2000 Calcio Montesilvano in Eccellenza, Damiano Cianfagna. Per l'allentore di origini molisane, un passato da difensore nei campionati regionali abruzzesi, un accordo per la prossima stagione 2023-2024 con l'opzione anche per la successiva, 2024-2025. Cianfagna per la conduzione della squadra si avvalerà della collaborazione del secondo, Francesco Mazzocchetti, il quale ha rinnovato la propria disponibilità per continuare con il progetto societario. Preparatore dei portieri sarà anche per questa stagione sportiva Alessandro Marzuoli, ex numero uno delle giovanili del Pescara e della Pro Vasto in serie D, prima di trasferirsi per diversi anni all'estero tra Olanda, Bulgaria e Finlandia, in cui ha giocato anche nella massima serie.

La società pescarese non vuole nascondersi e riparte con grandi ambizioni. In arrivo i primi colpi in entrata e le conferme dei pilastri della rosa della scorsa stagione, già competitiva e per un lungo periodo dominatrice del girone B. L'obiettivo ora è un campionato di sicuro vertice.