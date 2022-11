Turris Val Pescara, due rinforzi dalla Francia

Si rinforza la Turris Val Pescara: arrivano due giovani centrocampisti, entrambi classe 2004, per completare il reparto under di mister Del Zotti. DaI Troyes, il centrocampista classe 2004 Yanis Mechiche, proveniente dal campionato nazionale francese U19 (la nostra Primavera). Algerino con cittadinanza francese (comunitario). Dall’Avranches, il centrocampista classe 2004 Dalvin Makanda, proveniente sempre dal campionato nazionale francese U19, dall’Angola ma con cittadinanza francese (comunitario). Le pratiche di tesseramento sono state avviate dalla società. Giocatori entrambi di grande prospettiva già visionati su indicazione della società già dal mese di giugno dal direttore generale Di Crescenzo.

Importate la mediazione del procuratore Ousmane Sarr, che individua con professionalità giovani talenti per blasonati club di Premier League, come il Tottenham, e in Italia Juve, Ascoli, Pisa e Pescara. I ragazzi saranno monitorati nel corso della stagione da club professionistici di cui la società in questa settimana ha già siglato accordi di opzione preliminare. Il mercato della Turris non terminerà con l’acquisto dei due under. Il patron D'Amico è già in procinto di definire le prestazioni sportive di alcuni giocatori.