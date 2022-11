Promozione, è una Turris Val Pescara da record: nove vittorie in nove giornate

Primato a suon di record per la Turris Val Pescara. La società cittadina di Promozione sta dominando il girone B con risultati strabilianti, da consegnare alla storia di questa categoria. La squadra allenata da Del Zotti, allestita in estate con grandi ambizioni dal patron Rudy D'Amico, sta letteralmente volando: nove vittorie nelle prime nove giornate. Imbattibilità che sale a 11 partite ufficiali se si sommano anche quelle di Coppa Italia. Un rullo compressore, la formazione granata, che ha segnato 26 reti e ne ha subite solamente 8 finora. Il cecchino della formazione di Del Zotti è De Angelis, 7 gol nelle prime 9 giornate. A vederla giocare oggi, la Turris sembra davvero inarrestabile. Anche per la grande rivale di questa stagione, il Teramo di Marco Pomante, che insegue al secondo posto con 4 punti di ritardo.

Se i biancorossi hanno una rosa di giocatori esperti, molti dei quali scesi dalle categorie superiori (basti guardare ai centrali difensivi Speranza e Pepe), la Turris punta su una squadra che ha un'età media di poco superiore ai 21 anni. Spicca, tra i pali, la grande esperienza di Serraiocco, colpo di fine mercato della scorsa estate: il portierone cresciuto nel Pescara, con esperienze anche in B, ha dato ulteriori certezze ad una squadra che ha qualità per la categoria e che viaggia sulle ali dell'entusiasmo.

Questa settimana i pescaresi osserveranno il turno di riposo previsto dal calendario, mentre il Teramo giocherà a Fontanelle e, rispettando i pronostici, potrebbe ritrovarsi ad un punto dalla capolista la prossima settimana, quella che porterà al grande scontro diretto di sabato 19 novembre sul campo di Montorio al Vomano, quest'anno casa dei biancorossi. Poi toccherà ai teramani riposare. La Turris, quindi, ha davanti tre settimane in cui potrebbe davvero decidersi il futuro di questa stagione da record.

"Abbiamo costruito una squadra importante per avere un ruolo da protagonisti e non ci siamo mai nascosti, stiamo andando bene tra risultati, gol e statistiche che parlano a nostro favore in questo momento - dice il patron D'Amico - . Sarà impossibile mantenere questo trend, i ragazzi hanno entusiasmo, giocano bene e combattono. Merito dello staff tecnico, di dirigenti quotidianamente vicini al gruppo e presenti al campo. Questo è un ingrediente fondamentale. Chiaro che tutto può succedere, ma lotteremo fino alla fine per un ruolo da protagonisti. Il nostro segreto è avere una rosa profonda, dalla panchina entrano sempre giocatori di spessore. Del Zotti viene da una finale play-off di Eccellenza con il Sambuceto, aveva 27 anni. Oggi ne ha 30 appena compiuti, ma ha già un'esperienza importante. Aiutato da uno staff importante".

Il Teramo è avvisato. "A noi non interessa il nome delle avversarie - chiosa D'Amico - , noi guardiamo in casa nostra come migliorarci e correggere alcuni errori che ancora ci sono. Il campionato è lungo e tutto può succedere. Non molleremo di un centimetro fino alla fine. Abbiamo rispetto per tutte le squadre del nostro girone, blasonate e non".