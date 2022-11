Promozione, girone B: la capolista Turris verso il big match di Teramo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani pomeriggio (14.30) si gioca la partitissima del girone B di Promozione. La Turris Val Pescara di mister Del Zotti, prima in classifca, farà visita al Teramo, nobile decaduta del calcio abruzzese, che insegue al secondo posto con 4 punti di ritardo. Si gioca sul neutro di Montorio, casa dei biancorossi in questa stagione, previsto un pubblico assolutamente di categoria superiore, 50 i posti riservati ai sostenitori pescaresi della Turris. La squadra di Pomante si gioca una carta fondamentale per accorciare sulla vetta, anche se Serraiocco (ex di turno) e compagni resterebbero primi anche in caso di sconfitta. "Abbiamo rispetto per tutti, comunque andrà a finire saremo primi ugualmente. Ce la giocheremo a viso aperto, puntando sulla nostra identità e sul nostro entusiasmo, certi che sarà uno spettacolo", ha detto il patron della Turris, Rudy D'Amico.

Dopo aver osservato il turno di riposo la settimana scorsa, la formazione pescarese ha mantenuto inalterato il vantaggio sul Teramo che ha perso clamorosamente la sfida in trasferta contro il Fontanelle. La corazzata di Pomante ha perso una chance importante e adesso non può fallire contro i pescaresi, perchè nel turno successivo dovrà osservare il turno di riposo e i ragazzi di Del Zotti potrebbero avere una grande occasione per prendere il largo.