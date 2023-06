Turris Val Pescara, colpaccio in difesa e tante conferme

Cherif Ndiaye, 32 anni, difensore centrale senegalese, è il primo colpo di mercato della Turris Val Pescara per la prossima stagione. Pesca ancora all'estero il patron Rudy D'Amico per rinforzare la rosa da affidare a mister Cianfagna. Ndiaye arriva dall'IF Gnistan, club della Ykkönen Liga, seconda divisione del campionato finlandese. Il prossimo 1° luglio il calciatore sarà ufficialmente a disposizione della società. Difensore centrale adattabile in tutti i ruoli del pacchetto arretrato, la sua peculiarità è la forza fisica, oltre al dominio aereo (195 centimetri di altezza), ma è anche dotato di buon piede e di velocità.

Cherif Ndiaye, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, ha proseguito la sua carriera in Finlandia, Paese in cui ha messo su famiglia (ha anche due figli). Il forte difensore ha scelto la Turris, dopo averla scoperta grazie al preparatore dei portieri pescarese Alessandro Marzuoli, che è stato suo compagno di squadra. Nel suo palmares, oltre alle vittorie di diversi campionati, c’è anche la vittoria nel 2019 della Kakkonen Suomen Cup.

Le conferme

Tante le conferme in casa Turris Val Pescara. Rinnovato l'accordo con il talentuoso centrocampista Alessandro Maiorani, che continuerà con la maglia della Turris: "Nonostate sia stato contattato da diverse società, che ringrazio per l'interessamento, non avevo alcun dubbio: voglio continuare con questa società che non mi ha fatto mancare mai niente, oltre a manifestarmi sempre affetto e sostegno". Altro rinnovo riguarda Paolo Rossodivita, che sottolinea: "Ringrazio la società per il rinnovo della fiducia. Mi impegnerò sempre più dando ogni giorno il 100% per questa onorata maglia". Confermati anche Paolo Capitanio, Federico Serraiocco e Daniele De Angelis, che saluta così la firma sul rinnovo: "E' la prima volta nella mia carriera che indosso la stessa maglia per due anni consecutivi, per me la Turris è diventata una seconda famiglia".