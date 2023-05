Promozione, la Turris pronta a ripartire

Un girone d'andata dominato a suon di record, un secondo posto finale alle spalle della corazzata Città di Teramo e poi i play-off chiusi forse troppo presto. Ma il bilancio della Turris Val Pescara nel torneo di Promozione 2022/2023 resta positivo. "Abbiamo disputato un'ottima stagione con un finale di campionato veramente importante, giocato a grandissimi livelli. Faccio i complimenti a tutta la rosa e allo staff tecnico per quello che hanno fatto vedere in mezzo al campo nel corso del torneo", le parole del patron Rudy D'Amico, che ha tracciato un bilancio sui social del club e ha poi rilanciato per la prossima stagione: "Rimarrò a dare il mio contributo alla Turris. E' un progetto condiviso con amici di lungo corso nel quale, con programmazione e con lungimiranza, riuscirò insieme agli altri dirigenti, a ripetere una grandissima stagione. Colgo anche l'occasione per sottolineare che spesso in questo ultimo periodo sono stato accostato ad altri progetti. Purtroppo quando approfondisci nel dettaglio i progetti, constato che spesso, si vogliono fare le nozze con i funghi, e di certo non ho l'anello al naso. Le imminenti nuove riforme (fiscalità, contratti ecc.) meritano una attenta gestione di tipo aziendale e non tutti sono consapevoli di ciò. Pertanto sono convinto di continuare un progetto dove ci sono tutte le condizioni per crescere per cercare di fare sempre meglio".