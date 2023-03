Partitissima Turris - Città di Teramo: tutte le informazioni utili

Sabato 18 marzo (ore 15) al campo "D'Agostino" di Zanni, Pescara Nord, va in scena la partitissima del girone B di Promozione: la Turris Val Pescara ospita la capolista Città di Teramo. Seconda contro prima, nel match che decreterà quasi certamente il nome della squadra che sarà promossa in Eccellenza. I biancorossi teramani hanno un ampio vantaggio (10 punti) a sei giornate dalla fine della stagione regolare, per la Turris è l'ultima chance di fermare il "Diavolo" e tornare in corsa per la promozione diretta. In caso contrario, i pescaresi si giocheranno il salto in alto ai play-off.

Turris Val Pescara - CIttà di Teramo: tutte le informazioni utili

Biglietti spettatori locali: i biglietti di ingresso all'evento saranno venduti esclusivamente in prevendita presso la sede operativa della A.S.D. TURRIS CALCIO VAL PESCARA ubicata al 1° piano dell'impianto sportivo a partire dalle ore 15.30 di mercoledì 08.03.2023 sino alle ore 19.00 di mercoledì 15.03.2023. Prezzo unico 10 Euro. Orario apertura prevendita : 15.30 -19.30.

Biglietti spettatori ospiti: saranno riservati esclusivamente in prevendita n. 290 biglietti per il settore ospiti sino alle ore 19.00 di mercoledì 15.03.2023. I tagliandi prenotati preventivamente dalla S.S.D. CITTA' DI TERAMO saranno distribuiti direttamente dalla società ospite. Prezzo unico 10 Euro. NON VERRANNO MESSI IN VENDITA BIGLIETTI IL GIORNO DELLA GARA. Apertura cancelli ingresso ore 14.

Accesso all'impianto sportivo e parcheggi: arrivando in auto dall' Uscita autostradale PeNord - Città S.Angelo svoltare a sinistra e alla rotonda a destra direzione Montesilvano. Percorrere tutto Corso Umberto I in direzione Pescara per poi confluire direttamente in Via Nazionale Adriatica Nord sino allo stadio "Ettore D'Agostino" loc. Zanni in Pescara. Per parcheggiare, a 300 mt prima dello stadio si può usufruire dei parcheggi "Naiadi" svoltando dalla Nazionale a sinistra in via Martiri di Cefalonia. Lo stadio è a 500 mt.