Promozione, girone B: Lauretum ko contro il Teramo in una domenica di festa

Una domenica da ricordare per il Lauretum e per i tifosi loretesi, nonostante il risultato. La sfida contro la corazzata Città di Teramo finisce 4 a 0 per la capolista, ma è festa sugli spalti dell'Acciavatti gremiti come non mai per una partita giocata in una cornice da categorie superiori. In un clima di rispetto per la storia e il blasone dei biancorossi, si è poi scesi in campo per una sfida vibrante ed equilibrata, almeno fino all''intervallo. Dopo lo 0 a 0 dei primi 45', senza grandi emozioni, con il Lauretum autore di un’ottima fase di non possesso e un Teramo senza spunti in attacco, la partita si è aperta nella ripresa con il gol iniziale degli ospiti. Che poi negli spazi hanno infierito con le tante soluzioni offensive a disposizione e una rosa qualitativamente superiore a tutte le altre del girone. Al fischio finale, sorrisi per tutti e un terzo tempo da ricordare anche per la società teramana, che ha pubblicamente ringraziato il Lauretum per l'accoglienza anche sui propri canali social ufficiali. Il Teramo vola in testa alla classifica, mentre il Lauretum - da neopromosso - è stabilmente al quarto posto, con i play-off quasi in tasca.