Domani la prima giornata del Torneo giovanile Nicola D'Arcangelo

Inizia domani, martedì 27 dicembre, e proseguirà anche mercoledì 28 (finali giovedì 29), la prima edizione del Torneo intitolato alla memoria di Nicola D’Arcangelo, amatissimo presidente della Curi Pescara scomparso poco più di un anno fa. La manifestazione, organizzata dal Delfino Curi Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara e del Comitato regionale LND Abruzzo, si terrà al Campo San Marco. Il torneo è riservato alle categorie Under 17 e Under 15, sono sei le società partecipanti, suddivise in due gironi. Così nell'Under 15: girone A Pineto, Curi Pescara e L’Aquila Soccer; girone B Pescara Calcio, Rappresentativa Regionale Under 15 e River Chieti. Queste le squadre Under 17: girone A Pescara Calcio, River e L’Aquila Soccer; girone B Rappresentativa Regionale Under 17, Il Delfino Curi Pescara e Pineto.

Domattina il via alle 8.30: la gara inaugurale è la sfida Under 15 tra Pineto e Curi Pescara. Subito dopo in campo River Chieti e Pescara Calcio. Alle 11 il primo match Under 17 tra Pescara e River Chieti, mentre la Rappresentativa U17 LND esordirà alle 12.30 contro il Pineto. La lunga giornata proseguirà con la gara Under 15 tra L'Aquila Soccer e la vincente di Pineto/Curi Pescara, alle ore 15, seguita dalla gara tra la Rappresentativa Under 15 LND e la vincente di Pineto/Curi Pescara. Alle 17.30 di nuovo in campo gli Under 17 con L'Aquila Soccer contro la vincente di Pescara - River e, alle 19, l'ultimo match con Il Delfino Curi Pescara che sfiderà la vincente tra Pescara e River.

Mercoledì pomeriggio si completeranno le partite dei due gironi. Le due finali, Under 15 e Under 17, si giocheranno la mattina di giovedì 29 dicembre, rispettivamente alle 9.30 e alle 11. A seguire le premiazioni, alla presenza delle autorità sportive e cittadine e della famiglia D’Arcangelo.

Il ricordo degli organizzatori

“Poter ricordare il nostro presidente Nicola D’Arcangelo, imprenditore stimatissimo e uomo di sport genuino e di valori come pochi, era da tempo un nostro sogno – dice Claudio Croce, socio storico della Curi e ideatore dell’iniziativa – . Ringraziamo di cuore il Comune di Pescara e il Comitato regionale della LND per il patrocinio. Grazie a tutte le società che hanno raccolto il nostro invito. E’ un onore poter ospitare la Pescara Calcio e le Rappresentative regionali, presenze che danno ancora maggior spessore tecnico e visibilità a questo torneo. Saranno giorni di sport, fair play e condivisione: il calcio come piace a noi”.