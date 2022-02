Reggiana - Pescara, le formazioni ufficiali

Per la 26ª giornata del girone B di serie, alle 21 il Pescara sfida la Reggiana al Mapei Stadium. Obiettivo terzo posto per il Delfino. Con il pari del Cesena e la vittoria della Virtus Entella, la squadra di Auteri questa sera con un successo potrebbe agganciare liguri e romagnoli sul podio del girone B. Rispetto alla partita della settimana scorsa contro il Gubbio dal 1' ci sonoNzita, De Risio, Ferrari e D’Ursi. Pompetti ce la fa, Ierardi confermato in difesa. Rauti in attacco vince il duello con Clemenza. Out Ingrosso e Memushaj.

La Reggiana, seconda, è ancora imbattuta in campionato e insegue il Modena capolista, ieri fermata sul pari dalla Lucchese. Out Rozzio, Rossi, Del Pinto e anche Cauz: al suo posto in difesa gioca Cremonesi.

Le formazioni ufficiali

REGGIANA 22 Venturi, 3 Contessa, 6 Camiliano, 7 Rosafio, 8 Cigarini, 16 Luciani, 21 Radrezza, 26 Cremonesi, 30 Zamparo, 44 Guglielmotti, 88 Sciaudone. A disp. 1 Voltolini, 9 Scappini, 11 Neglia, 12 Marconi, 17 Libutti, 20 Arrighini, 27 D’Angelo, 32 Porcino, 94 Lanini, 96 Muroni. All. Diana.

PESCARA 22 Sorrentino; 68 Ierardi, 18 Drudi, 5 Illanes; 23 Cancellotti, 19 De Risio, 21 Pompetti, 29 Nzita; 17 Rauti, 9 Ferrari, 7 D’Ursi. A disp. 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 11 Cernigoi, 13 Zappella, 16 Diambo, 20 Pontisso, 27 Veroli, 38 Frascatore, 43 Blanuta, 97 Clemenza. All. Auteri.

Arbitro: Gualtieri di Asti.

Reggiana - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

La partita tra Reggiana e Pescara in programma questa sera, 14 febbraio, alle 21, verrà trasmessa in diretta in chiaro su Raisport e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.