Promozione, la Turris si assicura un ex Pescara

La capolista del girone B di Promozione chiude un altro colpo di mercato.

Il 2004 ex Pescara, Baka firma con la Turris Val Pescara. Operazione al fulmicotone per la società del patron Rudy D'Amico, che si assicura il forte centrocampista Baka Mbaye Dieye, mezzala cresciuta negli allievi del Pescara Calcio e, nella stagione 2020-2021, tra i protagonisti del gruppo che ha vinto con la stessa maglia il campionato Primavera 2 agli ordini di mister Iervese (ha vinto anche la Supercoppa di Lega Primavera). Da gennaio 2022 è passato al Perugia, prima di scegliere il ritorno a Pescara, ma sulla sponda Turris, per dare il proprio contributo per la volata nel girone di ritorno. Baka vanta già due presenze (giugno scorso) nella Nazionale Under 20 del Senegal.

È un altro colpo di prestigio dopo l'arrivo di Margagliotti, bomber classe '94, da qualche settimana nuovo giocatore della Turris Val Pescara, arrivato dal Casalbordino.