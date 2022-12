Promozione, la Turris continua a rinforzarsi sul mercato

Nicolò Margagliotti, bomber classe '94, è un nuovo giocatore della Turris Val Pescara. Arriva dal Casalbordino. Operazione di mercato avviata già da tempo gestita in assoluta riservatezza voluta fortemente dal Patron pescarese Rudy D’Amico facilitata anche dalla collaborazione del patron casalese Alessandro Santoro e dal ds Gianluca Senese. L'operazione di mercato si va ad aggiungere alle altre perfezionate in questi ultimi giorni (l’over Nacho Rossi e i francesi Mechiche e Makanda), confermando la volontà della società di rafforzare una compagine già di per sé di prim’ordine ed in grado di continuare a recitare un ruolo di primissimo piano nel girone B del campionato di Promozione abruzzese.



Il patron D’Amico: “Conosco Nicolò e la sua famiglia da quasi 10 anni… in particolar ho sempre apprezzato il padre Salvatore, bravo allenatore e "scopritore"di talentuosi atleti. Dal Notaresco lo portai a Luco nel 2016 e tra la vittoria del campionato di Promozione ed Eccellenza andò sempre a segno in doppia cifra. Ha vinto nella stagione 2019?2020 anche il campionato di Eccellenza pugliese con il Matino per poi tornare in Eccellenza abruzzese a Cupello con 12 gol. E’ un ragazzo d’oro e di cuore e con la sua disponibilità data a sposare il ns. cammino, considerato che l’ho cercato piu’ volte per me .. è come un figliol prodigo che torna a casa nella sua nuova famiglia calcistica e sono contento di riabbracciarlo".



Anche il nuovo acquisto della Turris per questa nuova avventura ha dichiarato di essere entusiasta: “Nonostante sia la prima volta quella di dover cambiare squadra a metà campionato, non mi trovo poi così destabilizzato, anzi... Arrivo in una società che è riuscita già, senza farmi entrare in quel rettangolo verde, a farmi respirare calcio per tanti motivi ed è quello di cui avevo enormemente bisogno, ripensando ai miei ultimi mesi. Ringrazio la società Turris per l’opportunità che saprò ricambiare con impegno e dedizione. Ora tocca a me e non vedo l’ora di scendere in campo con la nuova maglia e mi auguro di poter dare un contributo determinante affinché vengano raggiunti tutti gli obbiettivi".



Nel mercato in uscita la Turris ha dato in prestito in Eccellenza, al Giulianova, il portiere Manuel Carità. In Promozione, al Bucchianico, il 2003 Samuel Ruscitti e in Prima categoria, al Silvi, l’attaccante Davide Castropaolo. In Terza Categoria, alla Virtus Serena, va il portiere Giacomo Placido.