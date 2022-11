Promozione, girone B: Pianella - Fontanelle 0-1

Il Pianella cade ancora, in casa, contro il Fontanelle, e scivola al quartultimo posto in classifica nel girone B di Promozione. La crisi di risultati, che si riflette poi sulla classifica, non si arresta per i biancazzurri di Contini, che incassano la sesta sconfitta stagionale su undici partite giocate. “Una partita dominata, non abbiamo rischiato nulla. Li abbiamo messi sotto tutta partita e hanno vinto sul calcio di rigore”. Queste le parole amare di mister Contini dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Fontanelle arrivata ieri pomeriggio. "Se la scorsa settimana ho invitato i ragazzi a svegliarsi, questa volta non posso che elogiarli, son contento di loro e della prestazione; davvero solo il risultato è stato negativo. Se continuiamo così in risultati non possono non arrivare. E’ un periodo che ci gira male ma aspettiamo che il campo di restituisca quanto tolto”. Un punto di partenza, come dice Contini, per affrontare col medesimo spirito le altre impegnative gare in calendario a partire dalla trasferta, al campo San Marco di Pescara, domenica prossima, 27 novembre, contro la capolista Turris calcio Val Pescara. Al Pianella servirà un'impresa per uscire con un risultato positivo, ma la salvezza diretta è distante solo un punto e resta un obiettivo alla portata.