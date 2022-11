Promozione, girone B: Pianella - Casoli 1-0

Torna a conquistare i tre punti il Pianella dopo le sconfitte delle ultime giornate: 1-0 contro il Casoli fanalino di coda della classifica. Una partita non eccellente sul piano del gioco, come afferma mister Contini, ma determinante nel risultato arrivato in 10 contro 11 (per l’espulsione di Karaci a 25 minuti dalla fine) grazie alla zampata decisiva di Rosini a 15' dal 90'. “Gara difficile contro una squadra che, non avendo nulla da perdere, ha giocato in tranquillità – afferma il mister – Siamo partiti molto bene con due traverse una bella parata del portiere avversario a inizio primo tempo; tecnicamente non è stata una bella partita, ma oggi era importante altro: il risultato ed è arrivato. I ragazzi sono bravi a ‘soffrire’. Tre punti per il morale? Sì, decisamente. Oggi serviva voglia e attenzione di riportare il risultato a casa; ci siamo riusciti proprio perché tutti hanno lottato per quell’obiettivo. Sono molto soddisfatto della risposta dei ragazzi”.

Ora per il Pianella tre turni impegnativi contro Favale (in trasferta), Fontanelle (in casa) e Turris Calcio Val Pescara (in trasferta). Si inizia domenica 13 novembre alle ore 14,30 allo stadio Giovanni Manari (Sant’Egidio alla Vibrata) contro il Favara quarto in classifica. “Sara un’altra partita complessa – dice mister Contini – contro una squadra che subisce pochissimo ed ha giocatori di spessore presi dalle confinanti Marche. Noi dobbiamo andare lì per giocare la nostra gara spinti anche dalla vittoria contro il Casoli”.