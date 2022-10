Promozione, girone B: Mosciano - Penne 3-3

Con un finale di gara disastroso, il Penne getta alle ortiche un primo tempo sontuoso, e si fa rimontare tre reti da un Mosciano che sembrava al tappeto dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Avvio bruciante degli uomini di Pavone, che piazzano subito l'uno-due vincente con Di Domizio e Reale, e nel finale di frazione calano il tris ancora con Di Domizio al termine di un'azione spettacolare. Nella ripresa succede di tutto con i padroni di casa che siglano il gol speranza con Puglia, poi dopo un'occasione per parte con Diaz (traversa) e Spadafora (conclusione alta da buona posizione), crollano nel finale: protagonista è sempre lo spagnolo Diaz, che prima di testa approfitta di una dormita generale su azione d'angolo, poi al novantesimo con una gran girata sigla il gol dell'insperato pareggio. Inutili i tentativi di assalto finale, i biancorossi mancano l'appuntamento con la terza vittoria consecutiva, e tornano a casa con un pareggio amaro. Primo pareggio stagionale per i ragazzi di mister Pavone, che restano incollati al quarto posto ma vedono scivolare avanti Turris (+11), Città di Teramo (+7) e Favale (+3). Ora tre giorni di tempo per riflettere sugli errori odierni e martedì si torna subito in campo nell'infrasettimanale casalingo contro il Piano della Lente.

Mosciano-Penne 3-3: il tabellino

MOSCIANO: Bruno (40'st De Camillis), Palandrani, Luly, Erasmi, Della Sala, Casimirri (1'st Mariani), Puglia, Kruger, Diaz, Tini, Ferri (1'st Trento). A disposizione: Barnabei, Di Massimantonio, Di Giandomenico, Pizzangrilli, Chiacchiarelli, Massacci. Allenatore: Grillo.

PENNE: D'Intino, Carminelli, Di Simone, Sablone (12'st Grande), Sichetti, Di Pentima, Rossi (31'st Di Martino), Reale, Spadafora (35'st Serti), Cacciatore, Di Domizio (43'st D'Addazio). A disposizione: Falzano, Cirone, Petrucci, Barlaam, Buffetti. Allenatore: Pavone.

Arbitro: Piscopiello di Chieti.

Reti: 11'pt Di Domizio (Penne), 15'pt Reale (Penne), 45'pt Di Domizio (Penne), 10'st Puglia (Mosciano), 38'st Diaz (Mosciano), 45'st Diaz (Mosciano).