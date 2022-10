Dal Penne alla Juventus Academy Malta: l'ascesa di Chiavaroli

Un risultato che rende merito al grande impegno ed applicazione profusi da Chiavaroli nel suo lavoro, già ampiamente messo in evidenza nella scuola calcio biancorossa, che ha rappresentato sicuramente un trampolino di lancio per il ragazzo. "La chiamata di una società del calibro della Juventus, oltre che importante sotto il profilo di crescita per Marco, rappresenta motivo di vanto anche per la nostra Società, dal momento che testimonia l'estrema validità dei propri collaboratori", le parole del Penne per il suo giovane tecnico in partenza per Malta.