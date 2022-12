Promozione, girone B: Lauretum - Penne 3-1

Di fronte ad una cornice di pubblico da categoria superiore, il Lauretum vince all'Acciavatti il sentitissimo derby vestino contro il Penne, che tornava dopo otto anni di assenza. I biancazzurri di Castellano si consolidano in zona play-off, mentre i biancorossi dell'ex Pavone scivolano e vedono allontanarsi il posto nella griglia degli spareggi promozione. Eppure il Penne aveva sbloccato per primo il match con il gol lampo di Rossi, abile a rifinire un'ottima giocata di D'Amico. Poi il Lauretum, sfruttando una cattiveria agonistica nettamente superiore a quella dei biancorossi, sfrutta al meglio le solite amnesie difensive e la ribalta rimanendo in dieci uomini al termine del primo tempo. Nella ripresa, il Penne prova a spingere, ma l'espulsione per doppio giallo rimediata da Buffetti (simulazione fischiata su contatto dubbio in area) riequilibra la partita, con l'ex Di Fazio che la chiude ad un quarto d'ora dal termine. Successo meritato quello dei padroni di casa, brusco stop per il Penne che cercava continuità dopo le due vittorie consecutive.

Sconfitta netta per i ragazzi del presidente Marrone, che interrompono la serie di due successi consecutivi ed si allontanano ancora di più dalle zone nobili della classifica. Domenica prossima ultimo impegno dell'anno per il Penne: al "Colangelo" arriverà il Casoli 1966 fanalino di coda; sarà l'ultima gara del girone d'andata prima del lungo stop di quasi un mese con il torneo che ripartirà l'8 gennaio per la prima di ritorno contro il Favale.

Lauretum-Penne 3-1: il tabellino

LAURETUM: Bozzelli, Ferrini, D'Alessandro, Rasetta (24'st Santarelli), Erasmi, Vianale, Pepe (18'st Evangelista), Casalena (41'st Acciavatti), D'Anniballe (31'st Di Fazio G.P.), Di Fazio G. (9'st Gigante), Federico. A disp. Perri, Argento, Di Clemente, Di Quilio. All. Castellano.

PENNE: Falzano, Carminelli (22'st Grande), Di Simone (27'st Di Martino), Sablone, D'Addazio, Di Pentima, Buffetti, Spadafora (11'st Cacciatore), D'Amico, Rossi (22'st Iannascoli), Di Domizio (42'st Serti). A disp. D'Intino, Sichetti, Barlaam, Reale. All. Pavone.

Arbitro: Di Girolamo di Teramo.

Reti: 1'pt Rossi (P), 6'pt Rasetta (L), 36'pt D'Anniballe (L), 34'st Di Fazio G.P. (L).

Ammoniti: Sablone, Buffetti, Iannascoli, Di Martino (P), Pepe, Rasetta, Vianale, D'Alessandro (L).

Espulsi: al 45'pt Federico (L) per fallo di reazione; Buffetti (P) al 25'st per somma di ammonizioni.