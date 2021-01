Primo allenamento del 2021 per il Pescara, preparando la sfida con la Reggiana. La partita è in programma lunedì 4 gennaio alle ore 18 nella cornice del Mapei Stadium, e oggi pomeriggio al centro sportivo Vestina tutto il gruppo ha svolto lavoro di forza e tattica in vista della gara che si giocherà tra tre giorni.

A seguire, partitelle a campo ridotto e tiri in porta. Differenziato per Antei ed Elizalde, mentre Bocchetti e Capone restano in attesa dell'esito degli esami strumentali. Proseguono il percorso di recupero Del Favero, Drudi e Asencio. Domani, 2 gennaio, è prevista una seduta mattutina, sempre nella struttura sportiva Vestina.