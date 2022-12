Pescara, Plizzari è pronto per il rientro

Serie C Girone C

Plizzari vola tra i pali del Pescara. Il portiere scuola Milan sta riprendendo la preparazione con i compagni e potrebbe essere già in campo alla ripresa del campionato, all'Adriatico contro il Latina sabato 7 gennaio. Plizzari ha ricevuto l’ok dallo staff medico, la lussazione alla spalla migliora dopo il periodo di riposo con l’arto immobilizzato. I tempi previsti per il ritorno in campo sono finora perfettamente in linea con quelli previsti subito dopo l’infortunio. Anzi, si accorciano. Nel mirino inizialmente c’era la partita del 16 gennaio (posticipo del lunedì alle 20.30 in diretta tv su Raisport) contro la seconda in classifica dell’ex Lerda, terza giornata del girone di ritorno. Ma la sensazione, anche dopo l'ultimo allenamento del 2022, svolto questa mattina al Poggio, è che Plizzari possa esserci già alla seconda giornata di ritorno. Fondamentali i prossimi giorni per vedere come reagirà la spalla ai crescenti ulteriori carichi di lavoro: c’è fiducia. Per quella partita, Colombo conta di riavere a disposizione anche Luca Palmiero ed Erdis Kraja. Le condizioni del regista Palmiero migliorano sensibilmente. Nel corso della partita interna col Taranto dello scorso 5 dicembre, il centrocampista napoletano si era procurato una lesione di primo grado al collaterale del ginocchio destro.



Rientrati dalle vacanze Lescano, Vergani e Tupta. L'italoargentino si è allenato con grande concentrazione, il caso sembra destinato a rientrare. La squadra si è allenata questa mattina, ora avrà tre giorni di riposo. La ripresa il 2 gennaio in vista della partita contro il Latina (inizio anticipato alle ore 14.30). Colombo ha ancora parecchi giorni di tempo prima di decidere gli undici nomi da mandare in campo nel primo match del 2023, ma potrebbe dare altre chance a Tupta e Kolaj, con Cuppone, nel reparto avanzato. Gyabuaa, Aloi e Mora le scelte obbligate a centrocampo. Cancellotti, Brosco, Boben e Milani in difesa, con Sommariva ancora tra i pali.