Verso Pescara - Lucchese: in trasferta è un Delfino da serie B

Il Pescara fuori casa quest’anno ha raccolto lontano dall’Adriatico quasi lo stesso bottino delle gare interne. Un dato che può soddisfare l’ambiente, visto che nella classifica dei punti in trasferta Ferrari e compagni sono al terzo posto con 27 punti, ad un passo dalla Reggiana (30), ma lontani dalla corazzata Modena (42). E’ il cammino casalingo a far storcere il naso ai tifosi: 31 punti e settimo posto nella speciale graduatoria. Hanno fatto meglio Reggiana, Modena, Entella, Cesena e Gubbio, stesso score per la Carrarese. Il percorso fatto finora all’Adriatico (17 gare) non è da promozione, lo dicono i numeri. Sette i pareggi casalinghi, di cui 6, senza entrare nel merito delle prestazioni, contro squadre abbordabili come Vis Pesaro, Viterbese, Teramo, Lucchese, Carrarese e Pontedera che, tra andata e ritorno, ha strappato al Delfino 4 punti su 6. Questi pesano come macigni sulle ambizioni di promozione diretta della squadra di Auteri. All’Adriatico anche 8 vittorie contro: Ancona Matelica, Fermana, Olbia, Pistoiese, Montevarchi, Gubbio, Siena e Cesena.



In trasferta (dopo 17 partite) sono arrivati invece 7 successi (Carrarese, Montevarchi, Grosseto, Imolese, Viterbese, Vis Pesaro, Olbia) e 6 pareggi (Gubbio, Entella, Siena, Ancona, Fermana, Teramo). Complessivamente sono state 6 le sconfitte, contro Modena e Reggiana (sia in casa che fuori), Cesena e Pontedera, entrambe in trasferta. La frattura tra il Pescara e le candidate alla serie B diretta l’ha causat il magro bottino di 12 punti in altrettante partite (appena due successi) tra la quinta e la sedicesima giornata dopo i 10 nelle prime 4 gare.



Domenica prossima ultima chiamata per il terzo posto: c'è lo diretto Cesena-Entella, mentre i biancazzurri saranno impegnati sul campo della Lucchese. Occhio ai toscani che in casa hanno battuto la Reggiana (1-0), strapazzato l’Entella (3-0), pareggiato con Modena (0-0) e Ancona (2-2) e perso solo col Cesena. Domenica mancherà Pompetti per squalifica, al suo posto il candidato per una maglia è Diambo, avanti su Memushaj. Ma Auteri pensa anche a Clemenza mezzala destra. In difesa torna Ingrosso dalla squalifica e riprende posto al centro. Drudi è ancora in dubbio, ma potrebbe farcela per la panchina. Tocca a Illanes. Sorrentino di nuovo tra i pali. Ferrari in attacco.