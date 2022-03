Pescara, Pompetti out a Lucca: chi gioca al suo posto?

Il Pescara domenica pomeriggio a Lucca non avrà a disposizione il talentuoso centrocampista, fermato da un turno di squalifica. Contro la Lucchese, quindi, Auteri dovrà scegliere tra Diambo e Memushaj, i possibili sostituti appena rientrati dai rispettivi infortuni. Nessuno dei due al momento può garantire gli standard del 21enne dell’Inter, ma il tecnico è costretto a cambiare e potrebbe riproporre il ghanese dal 1’ a fare il trequartista, con Pontisso e De Risio mediani. Idem in caso di ritorno da titolare per Memushaj, ma al momento le quotazioni dell’albanese sono in ribasso, non avendo una condizione ottimale (dopo la caviglia, ha fastidio anche al ginocchio e si sta gestendo e il tecnico gli sta dando poshissimi minuti a partita). Più remota l’idea di tenere entrambi in panchina e far giocare Zappella mezzala dall’inizio. Questa potrebbe essere una carta da giocare a gara in corso.

Debutto con un clean sheet tra i pali della Nazionale Under 20 per Alessandro Sorrentino. Il portiere classe 2002 originario di Guardiagrele del Delfino in campo nel Torneo 8 Nazioni, in Norvegia, nel 5-0 per gli Azzurrini in terra scandinava. Quello con la Norvegia è stato l’ultimo appuntamento per gli Azzurrini nel Torneo 8 Nazioni, chiuso dai ragazzi di Bollini con dodici punti totalizzati in sette gare disputate, frutto di tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Sorrentino da ieri è di nuovo aggregato al gruppo di Auteri e a Lucca dovrebbe riprendere posto tra i pali. Scontata la squalifica, al Porta Elisa torna anche il centrale Ingrosso. Rientrato anche Blanuta, impegnato con la Nazionale Under 21 moldava. Da valutare la condizioni di Drudi, ma dovrebbe tornare a disposizione: da valutare un eventuale impiego dal 1' o un rientro graduale dalla panchina.