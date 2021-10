Pescara-Olbia, la vigilia di Auteri

"I ragazzi stanno bene e sono convinto che faranno una prestazione importante. Ora dobbiamo vincere" Gaetano Auteri non ci gira intorno: domani contro l'Olbia c'è un solo risultato per il Pescara. Le ultime sulla formazione dicono che il 3-4-1-2 provato in settimana sarà il sistema di partenza contro i sardi. “La mia squadra non ha problemi gravi, basta poco per risolvere le criticità. Abbiamo lavorato bene in questi giorni". Il tecnico ritrova Drudi, Ingrosso, Illanes e D’Ursi, ma solo il primo dovrebbe essere in campo dal 1'. Frascatore ha avuto un problema fisico, è disponibile ma partirà dalla panchina. Verso la conferma Veroli. "Memushaj e Rizzo sono in diffida, ma giocheranno. Chi sta bene va in campo".

Si rivedranno, in panchina, Valdifiori e Galano: "Hanno recuperato e si sono allenati con noi. Non ho remore nei confronti di nessuno, per me conta solo il merito. Non faccio il paraculo con i procuratori e non vado per simpatie o antipatie", ha detto Auteri prima della rifinitura allo stadio.

Sull'avversario, il tecnico siciliano ha speso belle parole: "L’Olbia ha valori e qualità, propone un calcio interessante. Sappiamo quali sono pregi e difetti dei sardi. Ho grande fiducia nei miei giocatori. Adesso inizia una nuova fase del campionato e bisogna recuperare il terreno con le prime posizioni”.