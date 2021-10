Pescara-Olbia, ultime e probabili formazioni

Domani alle 14.30 il fischio d'inizio di Pescara-Olbia all'Adriatico. Sfida tra due difese troppo vulnerabili: 19 le reti incassate dai sardi, 17 dal Pescara. Auteri oggi pomeriggio svolgerà la rifinitura allo stadio, prima terrà la consueta conferenza stampa della vigilia (15.30). Il tecnico sembra fatto le sue scelte. Conferma della difesa a tre con Drudi che torna al centro dopo un mese d'assenza. Cancellotti favorito su Illanes a destra, il 18enne Veroli verso la conferma. Ingrosso parte dalla panchina, al pari di Frascatore, che non è al meglio. Saranno tutti preziosi nell'infrasettimanale di Coppa Italia a Teramo mercoledì sera (20.30). Pompetti-Rizzo i mediani e la novità Memushaj alle spalle delle punte Ferrari-De Marchi. D’Ursi torna in gruppo e anche lui punta alla gara di Coppa per tornare finalmente in campo.

Olbia

Nei sardi è squalificato l’attaccante Udoh, in dubbio il difensore Arboleda. Nel 4-3-1-2 del tecnico Canzi, Pinna e Travaglini sulle fasce, Brignani e il brasiliano Emerson (41 anni). L’abruzzese Giandonato, ex Delfino, faro del gioco a centrocampo, con gli intermedi Palesi e Lella. Biancu sarà il trequartista dietro Ragatzu e Simone Mancini (un ex, ha giocato nella Primavera biancazzurra).

Probabili formazioni

Pescara (3-4-1-2): 33 Di Gennaro; 23 Cancellotti, 16 Drudi, 27 Veroli; 13 Zappella, 21 Pompetti, 91 Rizzo, 29 Nzita; 8 Memushaj; 9 Ferrari, 30 De Marchi. All. Auteri.

Olbia (4-3-1-2): 1 Ciocci; 17 Pinna, 13 Brignani, 25 Emerson, 19 Travaglini; 8 Palesi, 4 Giandonato, 7 Lella; 28 Biancu; 10 Ragatzu, 11 Mancini. All. Canzi.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.