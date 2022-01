Pescara, il minutaggio dei giovani è un tesoretto

Il Pescara in serie C si ritrova un tesoretto in casa: quello che a fine stagione arrivaerà dalla Lega Pro per l'utilizzo dei giovani in campionato.

La valorizzazione dei talenti cresciuti nel vivaio e l’impiego in campo di giocatori considerati “under” dal regolamento della serie C, frutteranno alla società un bel tesoretto al termine di questa stagione.

I vari Pompetti (2000), Diambo (2001), Sorrentino (2002), Veroli (2003), Rauti (2000) Nzita (2000), Chiarella (2002), Bocic (2000) e non solo (rientra nella categoria anche Rasi, ’99), con il loro minutaggio elevato a fine stagione si tramuteranno in una risorsa preziosa per la casse del club e per la sua sostenibilità.

Per la stagione sportiva 2021/22 sono considerati “under” i calciatori nati nel 1999, 2000, 2001, 2002 e nelle annate seguenti. Per ciascuna gara del campionato di serie C sarà determinato il minutaggio di ogni società solo in caso di superamento della soglia minima di 270 minuti giocati da ogni singolo calciatore e fino alla soglia massima di 450 minuti giocati.

Nel girone B, dal regolamento della Lega Pro, ogni minuto di un “under” vale 14,61 euro, con una maggiorazione del 150% se il giocatore è cresciuto nel vivaio del club.

Nel girone C il premio più alto: ogni minuto che un giovane calca il prato verde nel girone del sud vale 20,50 euro, mentre nel girone A vale poco meno di 13,92 euro.

Per fare un esempio pratico, quindi, una partita da titolare di un baby vale per il Pescara oltre 1.300 euro. Se il giovane è del vivaio, va considerata la maggiorazione del 150%. Anche per questo motivo, il Pescara sta cercando di coniugare adesso le sue esigenze tecniche e di classifica (cercare di vincere il più possibile e lottare fino alla fine per il ritorno in B) con quelle del regolamento under. Le promozioni sul campo di Sorrentino tra i pali, Veroli in difesa e Diambo a centrocampo, rientrano perfettamente in quest’ottica, unite alla certezza Pompetti, ormai titolare inamovibile. E’ probabile che anche il mercato di gennaio venga improntato su questa logica, svecchiando la rosa con le cessioni e portando nello scacchiere di Auteri qualche elemento di qualità che rientri nei parametri della premialità per la valorizzazione dei giovani.

L’anno scorso – con un’unica tariffa per i tre gironi – è stata la Virtus Verona la società che ha raccolto di più dal minutaggio degli under: 800mila euro per il club del presidente-allenatore Gigi Fresco. Il Foggia, nel girone C, raccolse 500mila euro. Cifre fondamentali per la sopravvivenza dei club in terza serie, a maggior ragione in questo momento storico, con stadi deserti, sponsor in fuga e zero soldi dai diritti tv.