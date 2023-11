Pescara-Cesena 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Girone C

Pescara

Benvenuti alla diretta del big match di Serie C tra biancazzurri e romagnoli. Dallo stadio Adriatico parte l'ultimo treno biancazzurro per provare ad arrivare al primo posto finale. Match in programma alle ore 20:45.

Pescara-Cesena: la cronaca

SECONDO TEMPO - 50' Il match finisce qui. Grazie per averci seguito, alla prossima!

48' fischiato fallo in attacco su Silvestri.

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

42' David per Donnarumma, Pierossi per Prestia e Ogunseye per Shpendi.

41' rosso a Toscano per aver perso tempo.

38' perde tempo Pisseri nel rinvio, giallo per lui.

37' incredibile intervento di Pisseri su colto di testa in area molto bello di Aloi! Solo angolo per i biancazzurri.

35' angolo per il Pescara su cross di Masala deviata sul fondo. Sugli sviluppi tentativo di Cangiano da posizione molto defilata, volta Pisseri a salvare i pali.

32' Cangiano per Accornero, Masala per Merola e Franchini per Tunjov.

31' giallo per proteste a Toscano.

31' giallo per Squizzato, punito un suo intervento su Varone a centrocampo.

29' bella giocata di Shpendi sul fondo in area, cross verso il secondo palo ma l'azione sfuma, quindi la difesa del Pescara in qualche modo disimpegna.

25' conclusione quasi da fermo con il mancino per Merola, troppo centrale per impensierire Pisseri.

21' giallo per simulazione a Merola.

19' cambio nel Cesena con Saber che lascia il campo, al suo posto Varone.

14' punizione di Tunjov che scodella in area, ma la difesa allontana.

12' lascia il campo Corazza per Kargbo.

11' ci prova dalla lunga distanza Cuppone, palla molto alta.

3' sulla punizione successiva Milani non riesce a crossare, direttamente sul fondo anche sfavorito dal vento.

2' intervento falloso di Saber su Merola, giallo per lui per uno step on foot.

1' Si riprende, una novità nel Pescara con Cuppone per Vergani.

PRIMO TEMPO - 47' su quest'azione si chiude il primo tempo tra Pescara e Cesena. Bianconeri avanti 1-0 all'intervallo in virtù della rete di Shpendi al 27'. Più Cesena che Pescara che ha faticato a impostare gioco e solo nel finale ha provato a sfruttare qualche spazio in più concesso dagli avversari. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

46' giallo a Tunjov che ha fermato a centrocampo un potenziale contropiede.

45' assegnati due minuti di recupero.

43' dalla distanza rasoterra fuorimisura per Donnarumma.

40' apertura di Merola per Accornero che al limite non trovando spazio vede più dietro Squizzato. Il giocatore invece di tentare la conclusione prova a scondellare in area ma traiettoria troppo lunga, palla sul fondo.

36' due occasioni Cesena: prima conclude da fuoriarea Donnarumma, potente ma centrale respinge Plizzari quindi il tap in di Adamo respinto da Brosco in angolo! Nulla di fatto sul corner, esce la difesa ma non riesce a ripartire.

32' ci prova dalla distanza il Delfino ma palla debole bloccata a terra da Pisseri.

30' rete annullata a Saber. Su conclusione bassa dal limite, respinta da Plizzari, aveva colpito da due passi ma in posizione di offside.

27' Goal di Shpendi! Percussione di Adamo sulla destra, cross basso verso il secondo palo dove non interviene la difesa e tocco da due passi vincente.

22' punizione battuta da posizione defilata da Donnarumma ma non inquadra lo speccchio della porta questa volta.

18' gioco fermo per qualche istante: grandine sull'Adriatico e forte vento.

13' buon affondo di Adamo inseguito da Vergani, trattenuta punita con il giallo. Punizione dello stesso Adamo da posizione defilata verso il primo palo dove interviene con i pugni Plizzari.

10' buona punizione conquistata da Merola sulla trequarti, fallo di De Rose. Palla calciata da Tunjov direttamente sulla barriera.

7' terzo tentativo per i bianconeri da corner, mischia in area con ultimo tocco di Prestia a lato.

5' dall'altra parte cross di Pierno per il colpo di testa fuori misura in area di Aloi, pallone sul fondo.

4' secondo tentativo dalla bandierina per gli ospiti, Donnarumma verso il primo palo dove Prestia colpisce da due passi di testa e ottimo riflesso di Plizzari.

2' cross teso di Adamo, interviene la difesa che tocca sul fondo per il primo angolo del match. Palla scodellata a centroarea e allontanata dalla difesa

1' Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia biancazzurra, Cesena in maglia scura.

Pescara-Cesena: il tabellino

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov, Squizzato, Aloi; Merola, Vergani, Accornero. A disp.: Barretta, Di Pasquale, Floriani, Pellacani, Staver, Moruzzi, Mora, Manu, De Marco, Dagasso, Franchini, Masala, Cuppone, Tommasini, Cangiano. All. Zeman.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Saber; Shpendi, Corazza. A disp.: Siano, Bagli, Pitti, Coccolo, Piacentini, Pierozzi, David, Varone, Bumbu, Berti, Nannelli, Kargbo, Ogunseye, Giovannini. All. Toscano.

Reti: 27' pt Shpendi