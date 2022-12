Il Pescara piazza il primo colpo di mercato

L'attesa fumata bianca è arrivata da poche ore. Il Pescara ha il suo primo rinforzo di mercato. E' chiusa l'operazione per l'acquisto del 21enne difensore centrale mancino, slovacco, Ivan Mesik. Acquisto a titolo definitivo da parte del Pescara, che si è mosso in anticipo e ha chiuso l'accordo col Nordsjelland, club della massima serie danese. La società biancazzurra pagherà per il cartellino 100mila euro in caso di promozione in serie B. Non solo: il 50% in caso di rivendita futura del difensore spetterà al club danese. Per Mesik un contratto fino al 30 giugno 2025 (con opzione a favore del club per l’anno successivo). Ingaggio di 35mila euro netti per i prossimi sei mesi, con possibilità di aumento nelle stagioni successive in base al rendimento e alla categoria. Il difensore ha scelto Pescara da tempo e ora potrà aggregarsi alla squadra di Colombo in attesa che il suo contratto venga depositato (dal 2 gennaio). Mesik lunedì sarà a Pescara e potrebbe assistere al match dei biancazzurri contro il Taranto all'Adriatico. Martedì svolgerà le visite mediche e potrà iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni. Il classe 2001 ha giocato in prestito nell’Odds, serie A norvegese, fino a qualche settimana fa. Per caratteristiche fisiche e tecniche è un giocatore molto simile all’infortunato Pellacani. Un giocatore che in C, se riuscisse ad inserirsi in tempi rapidi, potrebbe fare la differenza.