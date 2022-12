Verso Pescara - Taranto, Colombo prova a ricompattare la squadra

Serie C Girone C

Il Pescara ha raccolto zero punti in due partite. Una novità in questa stagione, che naturalmente squadra e ambiente si sarebbero risparmiati molto volentieri. Sei gol incassati in 180', altra situazione inedita che coglie di sorpresa i tifosi e lo stesso tecnico Colombo. Il Delfino è reduce da una delle migliori prove dell’ultimo periodo di appannamento. Contro la Virtus Francavilla, la squadra è arrivata spesso nell’area avversaria, ha costruito delle occasioni giocando con una discreta intensità e muovendo il pallone con la necessaria velocità, piazzandosi nella metà campo avversaria con il baricentro alto. Nel primo tempo il paradosso è stato questo: biancazzurri colpiti nelle due occasioni dei padroni di casa, dopo aver sciupato almeno due chance incredibili con Tupta e Mora. Sono mancate lucidità e cattiveria in zona gol, e questo è un aspetto allarmante rispetto all’inizio di stagione. Ancora più allarmanti gli errori in fase difensiva. Sviste individuali, come contro il Catanzaro. Ma anche mancanza di cattiveria nelle marcature e nell’aggredire le seconde palle. Nelle ultime tre partite, il Delfino ha incassato 8 gol: gli stessi subiti nelle prime 13 gare dalla squadra di Colombo. Decisamente troppi per una squadra che si è sempre caratterizzata e contraddistinta per la sua solidità.

Preoccupanti i gol subiti su palla inattiva: quattro contro Turris, Catanzaro e Virtus Francavilla. Una falla apparsa proprio in questo periodo complicato, il primo di una stagione fin qui esaltante e ancora promettente, nonostante il divario dalla vetta sia salito oggi a nove punti. Allenatore e giocatori, con la serenità e l’appoggio di società e ambiente, ora devono pensare solo a ricompattarsi, consapevoli che l’ambiente è dalla loro parte e crede fermamente quantomeno nelle chance di riprendersi al più presto il secondo posto, prezioso e fondamentale per giocarsi a fine stagione tutte le cartucce per la promozione in B. L’obiettivo primario è ritrovarsi, tornare alla vittoria e cancellare questa settimana da incubo. L’altro è mettere nel mirino il Crotone e lavorare ad un nuovo, definitivo sorpasso sulla squadra di Lerda.



Pescara - Taranto in diretta su Raisport

Lunedì prossimo, 5 dicembre, posticipo casalingo col Taranto (ore 20,30, diretta tv in chiaro su Raisport) senza Luca Mora, squalificato dopo l’ammonizione subita a Francavilla. In trasferta i pugliesi allenati da Eziolino Capuano, subentrato a Di Costanzo alla terza giornata, hanno conquistato la miseria di un punto, lo scorso 18 ottobre, a Cerignola. Segnano poco e subiscono tanto, a conferma di una caratura non certo da alta classifica. Lontano dal pubblico amico ben 7 sconfitte, appena 3 gol realizzati e 19 subiti. Ma nel turno infrasettimanale hanno imposto il pari alla vice capolista Crotone (2-2), segno che i pugliesi sono in grado di creare problemi a qualsiasi avversario. E che bisogna farsi trovare pronti.