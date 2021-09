Auteri e il Pescara protagonisti di "C Siamo" su Raisport: "Qui per vincere"

Anche Raisport ha celebrato il primato del Pescara dopo le prime cinque giornate di campionato. Il protagonista è stato il tecnico siciliano Gaetano Auteri: "Sono un innamorato del calcio prima di tutto, dell'etica e della moralità del calcio. In due anni in B? Io vorrei vincere sempre. Ci proveremo subito. Perché non sono arrivato in A? Le categorie vanno scalate, anche a 60 anni si può fare, certo ho fatto i miei errori, anche nei rapporti perché non mi è mai piaciuto vivere di compromessi. La Serie C è una categoria da guardare con attenzione, il livello medio degli allenatori è salito, ma le strutture sono ancora precarie in molto casi, ma c'è tanta competizione".

Questa sera durissimo test a Gubbio (ore 21, diretta su Eleven Sports) per Auteri e la sua truppa. Assenti Ingrosso, Pompetti, Bocic e Chiarella. Cancellotti potrebbe giocare alto a destra (panchina per Zappella) con Illanes centrale sullo stesso versante.

La probabile formazione: Di Gennaro; Illanes, Drudi, Frascatore; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. A disposizione: Sorrentino, Radaelli, Zappella, Veroli, Rasi, Diambo, Sanogo, Valdifiori, Galano, Marilungo, Rauti, Ferrari.